The Witcher : La série Netflix dévoile une partie du casting de la saison 2

La série événement de la fin d'année 2019, celle qui a boosté les ventes des livres d'Andrzej Sapkowksi et donné un nouvel élan à The Witcher III : Wild Hunt, prépare sa deuxième saison. Et Netflix donne déjà les noms des nouveaux acteurs qui viendront donner la réplique à Henry Cavill.

C'était déjà confirmé avant même la diffusion : The Witcher aura une deuxième saison. Son tournage aurait même déjà commencé. Et à croire que les spéculations et fuites préoccupent, Netflix a déjà livré une information concernant les nouveaux arrivants :

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:



Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca

Dans les noms ci-dessus, certains peuvent vous dire quelque chose. On commence avec le plus évident, Kristofer Hivju, version géante et norvégienne de Sinclair, que les fans de Game of Thrones connaissent pour son interprétation de Tormund Fléau d'Ogres. Il campera le très maudit Nivellen. Les roux ayant la cote, c'est à Paul Bullion, Billy Kitchen dans Peaky Blinders, que reviendra lerôle de Lambert, sorceleur un peu grincheux et camarade de Geralt.

Si l'on sait déjà qui incarne cette ordure de Vilgefortz, son assistante, Lydia van Bredevoort n'était pas encore apparue. Elle sera campée par Aisha Fabienne Ross. Enfin, c'est un mannequin, Mecia Simson, qui jouera le rôle de la sorcière Francesca Findabair, connue la plus belle femme du monde de The Witcher.

Et Mark Hamill, plus que pressenti pour Vesemir, mentor du protagoniste principal ? Aucune trace. Pour cette fois... Après tout, Luke Skywalker peut très bien se préserver pour une annonce plus explosive et probablement en lien avec l'anime révélé il y a peu.

La saison 2 de The Witcher, qui comprendra huit épisodes, arrivera sur Netflix cette année.