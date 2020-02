Red Dead Redemption 2 : Un mod "Hot Coffee" embarrasse Rockstar

Rockstar Games est un habitué des controverses et autres polémiques liées au contenu de ses jeux. Parmi les différentes affaires qui ont eu lieu au fil des ans, peu ont fait autant de bruit, et généré autant de problèmes pour l'éditeur, que le mode "Hot Coffee" découvert dans le code de Grand Theft Auto : San Andreas. C'est pourquoi Rockstar se passerait bien d'une situation similaire dans Red Dead Redemption II. Et ce, même si le mode est le fruit du travail d'un amateur.

À lire aussi : Red Dead Online : Les joueurs attaqués par des squelettes bicéphales

Red Dead Redemption II a lui aussi droit à son mode "Hot Coffee" mettant en scène des rapports sexuels. Mais contrairement à ce qui s'était passé avec GTA San Andreas, il n'est pas question d'un contenu caché "oublié" dans le code du jeu par ses développeurs (et découvert par des joueurs PC en fouillant dans ce même code) mais d'un mod relativement gentillet développé en "hommage" par des utilisateurs du jeu de Western.

Si des personnages tout habillés faisant l'amour peut aujourd'hui paraître bien sage vu tout ce qui peut désormais être vu ou entendu dans des jeux vidéo, Rockstar Games n'apprécie pas vraiment ce retour de "Hot Coffee" uploadé sur le site NexusMods.

En effet, "Unlosing," un des co-créateurs de ce mod (avec "JediJosh920") explique que l'éditeur américain affirme que ce nouveau "Hot Coffee" viole les conditions d'utilisation de Red Dead Redemption II (qui interdisent la modification du logiciel) ainsi que le code de conduite en ligne du jeu (qui interdit la publication de contenus obscènes ou à caractère sexuel).

Rockstar lui aurait donc demandé de supprimer son mod. Ce qu'il refuse de faire car son contenu n'enfreint selon lui aucune règle (propos rapportés par le site PCGamesN) :

Le mod ne contient aucune nudité ou modèles de personnages nus et n'utilise que des assets qui sont dans le jeu. Les animations viennent de la mission dans le bar avec Lenny dans laquelle les personnages sont ivres (qui est toujours dans le jeu), et les gémissements sont tout simplement les bruits que font les personnages quand ils se blessent. De plus, ils mentionnent les "services en ligne" mais ce mod n'est disponible que dans la partie solo du jeu. Sur cette seconde partie, il apparaît que "Unlosing" joue sur les mots vu que son mod a clairement été diffusé en ligne, même s'il n'est pas question de Red Dead Online.

En tout cas, son "Hot Coffee" est toujours en ligne pour le moment. Reste à voir si Rockstar, et ses avocats, obtiendront gain de cause. Et là ça risque de chauffer ! Ou pas.

Café ?