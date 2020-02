Pokémon GO : L'amitié entre joueurs célébrée pendant trois jours

Dès aujourd'hui, un nouvel événement a été rendu disponible sur Pokémon GO : la fête de l'amitié, qui durera jusqu'au 24 février à 22 heures (heure locale). Voici ce qu'il propose en substance.

Pour les joueurs de Pokémon GO, maintenant est le moment d'ajouter de nouveaux amis et de collectionner un maximum de cadeaux à leur envoyer : l'événement de l'Amitié augmente l'expérience des niveaux d'amitié (qui offrent de l'expérience, avec 100 000 points pour le niveau le plus haut) et ces autres bonus :

Deux fois plus de Bonbons pour les échanges

Coût en Poussières divisé par deux

Ouvertures maximum de cadeaux par jour augmenté à 40

Maximum de cadeaux dans l'inventaire doublé (de 10 à 20)

Pour ceux n'ayant pas de personnes à ajouter dans sa liste IRL, il existe le #PokemonGOfriends sur Twitter pour trouver d'autres personnes avec qui s'échanger des cadeaux.

Autre astuce : cela facilite la possibilité de trouver des personnes appartenant à d'autres régions, pour espérer voir éclore des Pokémon exclusifs dans les oeufs de 7 kilomètres.

Cet événement est le sixième du mois de février, après avoir célébré la Saint Valentin et des raids spéciaux. Le prochain, et dernier du mois de février, seront l'Heure du Pokémon Mystère et l'Heure du Bonus Mystère.

En outre, le prochain événement physique de Pokémon GO se déroulera à Saint Louis (Etats-Unis) du 27 au 29 mars !