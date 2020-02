Le Tokyo Game Show 2020 dévoile son thème et ses premières informations

Alors que le monde des salons de jeux vidéo traditionnels semble dans la tourmente à cause d'annulations et reports en tous genres, c'est "business as usual" pour les organisateurs du Tokyo Game Show. Visiblement sereins quant à la tenue de leur salon, ils commencent déjà à communiquer à son sujet.

La Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), le regroupement des éditeurs de jeux au Japon et organisateur du Tokyo Game Show, vient de révéler les premières informations au sujet de l'éditeur 2020 de leur salon.

Comme chaque année, le TGS aura un thème officiel en 2020. Celui de cette année est "The Future Touches Gaming First," ce que l'on pourrait traduire par "Le Futur Touche le Jeu Vidéo en Premier." Le CESA cherche ainsi à rappeler que les jeux vidéo sont le moyen le plus accessible et le plus à jour de tester les "technologies émergentes" qui concerneront d'autres secteurs par la suite.

2020 étant une année de sorties de nouvelles consoles, le CESA mentionne également les consoles next-gen. L'organisateur du TGS affirme que l'édition 2020 "boostera les expériences de jeu sans précédent offertes par les nouvelles plates-formes."

Le CESA explique également qu'il mettra l'accent sur le "véritable" lancement du cloud gaming et le démarrage de la 5G destinée au grand public (ce second cas concernera principalement les joueurs japonais). Le CESA veut également mettre en avant la manière qu'ont les jeux vidéo de se manifester dans d'autres domaines comme l'éducation, la mode, les arts, etc.

L'eSport occupe désormais une place importante au Tokyo Game Show. Et le TGS 2020 ne fera visiblement pas mentir ce constat. Le CESA compte en effet organiser divers championnats sur sa scène e-Sports X (prononcé "eSport Cross") "géante."

À noter également que le TGS fêtera son 30e anniversaire en 2020. Les organisateurs ne précisent cependant pas si des événements liés à cet anniversaire seront organisés pendant le salon. Le Tokyo Game Show 2020 se déroulera du 24 au 27 septembre prochain au Makuhari Messe de Chiba (banlieue de Tokyo). Si rien ne vient chambouler les plans du CESA, Gameblog sera sur place comme chaque année pour vous rapporter les dernières informations du Japon.