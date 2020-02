Chivalry 2 Medieval Warfare : Une nouvelle vidéo et une date pour l'alpha

Chivalry 2 se précise et s'offre une date (de sortie) pour sa version alpha fermée. Rappelons que le premier jeu était aussi passé par cette étape ce qui avait permis aux développeurs d'avoir un titre impeccable lors de sa sortie, grâce aux retours des joueurs entre autres.

L'alpha fermée pour Chivalry 2 est donc programmée pour mars 2020 et il est d'ores et déjà possible de s'inscrire via ce lien. Pour accompagner cette annonce une nouvelle vidéo sur le background du jeu est disponible. Elle raconte plus ou moins les faits entre les deux épisodes (le jeu se déroule 20 ans après le premier volet).

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la première heure. Décidément c'est une journée sous le signe du Moyen-Age puisque dans la même journée (ce 20 février 2020) nous avons aussi appris que le fameux Mount and Blade II allait avoir droit à une accès anticipé en mars (décidément).

Le jeu sera dans un premier temps une exclusivité Epic Game Stores.