Le Metroidvania Record of Lodoss War place son accès anticipé sur le calendrier

Nous avions eu vent de son existence durant l'été 2019. La nouvelle adaptation vidéoludique de Lodoss to Senki, aurait dû passer par une Early Access à partir de l'automne. Le planning n'a pas été respecté, mais mieux vaut tard que jamais.

Développé par team ladybug, responsable du très gratuit Shin Megami Tensei : Synchronicity Prologue (Shin Megami Tensei : Le Metroidvania en 2D n'est pas une blague... et il est gratuit !), et Why so serious ?, Record of Lodoss War : Deedlit in Wonder Labyrinth est en approche.

Ce jeu d'action et d'exploration 2D aux airs de Castlevania : Symphony of the Night arrivera en accès anticipé sur Steam le 13 mars prochain. Enfin, des airs. À ce niveau-là, tant en termes d'animations que d'ennemis et de menus, on pourra parler d'hommage très, très appuyé. Mais pourquoi pas.

On sait qu'on y incarnera l'elfe Deedlit, perdue dans un lieu mystérieux, qu'elle se battra à l'épée et à l'arc, pourra invoquer des esprits et que, grâce à la bande-annonce ci-dessus, certains de ses amis comme le nain Ghim seront bel et bien de la partie. Tout comme cette diablesse de Pirotess. Bon, bah y'a plus qu'à.