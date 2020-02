Yacht Club (Shovel Knight) parlera avenir dans un nouveau livestream la semaine prochaine

Le 28 août 2019, les jeunes gens de Yacht Club Games tentaient la présentation en direct de tout ce qu'il avaient dans la musette pour les mois suivants, façon Nintendo Direct. Rebelote dans quelques jours.

Treasure Trove, King of Cards et Showdown désormais dans le rétroviseur, que nous préparent les parents de Shovel Knight, que ce soit de leur fait ou via l'édition ? Bonne question n'est-ce pas ? Je ne détiens malheureusement pas la réponse. Mais ne partez pas, car elle arrive.

You've been patient and we've been hard at work! The 2nd official Yacht Club Games Presents is dropping Wednesday, Feb. 26th at 9AM PT! https://t.co/iof83If747



Tell your friends and rev up your excitement, we've got a boatload of NEW updates and announcements coming your way! pic.twitter.com/o1TP1BTjJl