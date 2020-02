Overwatch League : Les bénéfices du homestand de Seoul Dynasty seront donnés en soutien contre le coronavirus

Seoul Dynasty a annoncé allouer tous les bénéfices de son prochain homestand Overwatch League en soutien contre le coronavirus, alors que plusieurs événements esportifs sont repoussés ou annulés en Chine.

L'Overwatch League s'est lancée il y a déjà deux semaines, avec deux week-ends de matchs localisés aux Etats-Unis, le prochain étant organisé dans la capitale, à Washington D.C, et le prochain dans la ville texane de Houston. Mais ensuite, la ligue changera de continent pour se diriger en Asie, plus précisément à Seoul, la capitale sud-coréenne les 7 et 8 mars prochains.

Quelques semaines avant l'événement, Seoul Dynasty, l'équipe qui organisera le week-end de matchs, a annoncé reverser tous ses bénéfices à l'aide des victimes de l'épidémie du coronavirus. Ces bénéfices comprennent aussi la vente du merchandising de l'équipe et des cosmétiques sur Overwatch.

Seoul Dynasty and Gen.G are aware of the global severity of the CoronaVirus. In times like this, we'd like to come together and contribute to a healthy esports culture by lending a helping hand.#TigerNation #Coronavirus #COVID19 https://t.co/6H0UcJpANb