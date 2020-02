Fortnite Saison 2 Chapitre 2 : Espionnage, Deadpool arrive, le Battle Pass se dévoile en vidéo

Après des jours et des jours de teasing étranges pour ne pas dire abscons, Fortnite Saison 2 Chapitre 2 se lance enfin, avec une vidéo qui vous dévoile TOUT ! Le thème de l'spionage est ici de mise puisque le sujet "Top Secret" s'illustre allègrement, alors qu'un certain Deadpool est en bonus... mais plus tard.

La bande-annonce ciné de la saison présente en effet nombre de personnages (7 en fait) de Fortnite qui ne sont autres que des espions de Sa Majesté, ou un truc du genre - avec une musique rappelant furieusement celle des Indestructibles (je trouve), non ? Bref, ils sont super bien déguisés et ont des armes létales de premier plan.

Vous pouvez ainsi enfin vous lancer dans le chapitre 2 de la saison 2 de Fortnite, depuis cette matinée, car rappelons qu'elle a été repoussée de plusieurs mois. Le Passe de combat a également été dévoilé, avec pas moins de 7 agents "infiltrés" donc, et parmi les skins récupérables, on a des choses fort étranges.

Deadpool en approche

La bande-annonce du Battle Pass fournit un peu plus de détails sur le fonctionnement de "Top Secret" : le passe de combat déverrouille en effet une base secrète et un ensemble d'agents, y compris Miaousclé, Midas, Maya ou encore TNTina. Les missions si vous l'acceptez, vous permettront de débloquer plusieurs de skins pour ces agents, puisque vous aurez le choix entre les versions Ghost ou Shadow, soit un look avec des couleurs sombres ou claires.

La bande-annonce promet également des opérations d'une durée limitée qui "changeront le sort de l'île"...

Cerise sur le cheese cake, l'arrivée prochaine de Deadpool, l'aperçu du super héros qui devrait arriver sous peu, même si rien est encore défini quant à la manière de l'obtenir. Bref, à vous de voir, car je n'ai pas encore récupérer ce Battle Pass, si vus voulez TOUT savoir.