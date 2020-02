L'écrasante majorité des jeux commercialisés aux États-Unis en 2019 était dématérialisée

Il n'est désormais plus rare de voir que les ventes dématérialisées représentent la majorité des ventes de jeux d'un éditeur. De plus, ces derniers préfèrent largement les ventes de versions dématérialisées de leurs productions et n'hésitent pas à utiliser divers moyens, comme des bonus in-game offerts, pour inciter les consommateurs à acheter des jeux numériques. Et à en croire de nouvelles statistiques venues des États-Unis, un marché 100% dématérialisé n'est plus très loin.

La statistique du jour nous vient, une fois n'est pas coutume, du compte Twitter du toujours très intéressant Mat Piscatella, analyste au sein de The NPD Group. Il révèle en effet qu'en 2019, 2.987 jeux ont été commercialisés sur consoles de salon ou portables. Et parmi eux, près de 83% ne sont sortis qu'au format numérique (et n'ont donc pas eu le droit à une version boîte).

Pour beaucoup d'éditeurs et de studios indépendants, le jeu dématérialisé est désormais perçu comme étant la seule solution viable, malgré l'offre pléthorique sur les boutiques virtuelles. Si l'on se rapproche du tout dématérialisé, les constructeurs de consoles ne peuvent pas sauter le pas pour le moment (même s'ils le souhaiteraient).

Pour diverses raisons comme l'attachement au produit physique, la méfiance vis-à-vis des achats en ligne ou encore la faiblesse des connexions à Internet, une catégorie de joueurs n'est pas encore passée au tout numérique. De plus, tant que des éditeurs comme Limited Run Games ou iam8bit existeront, et que les consoles disposeront de lecteurs physiques, le 100% dématérialisé ne pourra être atteint.

Pour la petite histoire, seuls trois titres ne sont sortis que sur support physique en 2019 aux États-Unis. Et tous les trois sont des jeux destinés aux consoles Nintendo : Nintendo Labo Kit VR, Ring Fit Adventure et... Just Dance 2020 sur Wii.