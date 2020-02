GTA IV de retour sur Steam en mars, mais il manquera quelque chose...

En janvier, les joueurs constataient l'étrange disparition de Grand Theft Auto IV de la boutique en ligne de Valve. Rockstar, ayant expliqué que la faute incombait au service Games For Windows Live, a travaillé à une solution. Elle a été trouvée, mais pas sans sacrifices.

C'est sur la page du jeu de Rockstar que l'on peut apprendre qu'un retour de l'enfant prodigue est bien programmé. GTA IV et Episodes From Liberty City seront de nouveau en vente sur Steam (et ailleurs, Rockstar Game Launcher compris) à partir du 19 mars prochain, réunis dans la seule compilation Grand Theft Auto IV : Complete Edition.

Les possesseurs actuels passeront nécessairement par une mise à jour. Ils seront heureux d'apprendre que les sauvegardes resteront compatibles. Ceux qui disposent d'une édition physique, qui aurait dû être activée via Games For Windows Live, pourront utiliser leur clé.

Malheureusement, certaines fonctionnalités vont passer à la trappe avec ce GTA IV : Complete Edition : le mode multijoueur et les classements en ligne, ainsi que certaines stations de radio qui, elles, seront désactivées temporairement (RamJam FM, Vice City FM, Self-Actualization FM).

Au pire, cela fera plus de raisons de se tourner vers GTA V et GTA Online, si vraiment ça vous manque. Et donc plus de ventes. Et donc les 200 millions dans trois mois.