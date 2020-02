The Legend of Zelda Link's Awakening : Un magnifique coffret pour ses bandes-originales

Aux yeux de leurs fans, les jeux The Legend of Zelda sont marquants pour de nombreuses raisons. Parmi ces raisons, les bandes-originales figurent parmi les plus importantes. Le coffret récemment annoncé, qui concerne un des épisodes les plus estimés de la saga, devrait donc intéresser un certain nombre de fans de Link et compagnie.

Columbia vient d'annoncer au Japon la commercialisation prochaine d'un coffret regroupant l'intégralité de la bande-originale de The Legend of Zelda : Link's Awakening. Tenant sur quatre CD, ce coffret regroupe à la fois les musiques de la version originale Game Boy de 1993 et du remake Switch de 2019.

Au total, ce sont 205 pistes qui sont incluses dans ce coffret. Et histoire de faire les choses à fond, la chanson "Kaze no Saka no Uta" utilisée dans les pubs japonaises du remake Switch est également présente ici en bonus. Et outre la qualité des musiques proposées ici, les artworks présents sur les boitiers et les CD eux-mêmes devraient faire de l'oeil aux fans de Zelda. Des photos du coffret sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour info The Legend of Zelda : Link's Awakening Original Soundtrack est prévu pour le 18 mars prochain au Japon, au prix hors taxes de 4.500 yens (environ 37 euros). À l'heure où sont écrites ces lignes, une sortie européenne du coffret n'a pas été annoncée. Il y a donc de fortes chances que les fans de Zelda aient à passer par la case import pour se le procurer.