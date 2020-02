Uncharted le film : Tom Holland date le début du tournage

Le très bavard Tom Holland a encore frappé. Comme vous le savez désormais, si vous avez suivi les péripéties de l'acteur, il en a dit pas mal sur le film aux 1000 réalisateurs potentiels ces dernières semaines. Si l'on sait que Uncharted le film arrivera fin 2020, on sait désormais quand débutera le tournage.

À voir aussi : Uncharted : Le film perd encore un réalisateur

Or donc, selon ses dires au micro de IGN (cf tweet plus bas), notre cher Tom aura le loisir de s'éclater et de hurler des "no no no no no !" à tue-tête d'ici 4 semaines.

C'est en effet le délai qu'il donne à nos confrères quant au début du tournage de Uncharted ze movie.

Sony's Uncharted movie starts filming in four weeks, according to Tom Holland. pic.twitter.com/jqKo6Apx6l - IGN (@IGN) February 19, 2020

Rappelons que c'est finalement Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) qui se chargera de l'adaptation sur grand écran, et que l'histoire racontera les aventures du célèbre aventurier durant sa jeunesse. Si l'on en croit toujours Tom Holland, il s'agit là d'un des meilleurs scripts qu'il ait jamais lus de sa vie entière.

Espérons qu'il dise vrai, les amis !