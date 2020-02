PlatinumGames : Une annonce majeure teasée pour la semaine prochaine

Après la mise en place d'une campagne de financement totalement réussie pour The Wonderful 101 : Remastered, et alors que Bayonetta et Vanquish sont de retour dans des versions améliorées, PlatinumGames semble encore avoir des choses à nous dire.

Le studio d'Osaka n'en a pas fini avec ce mois de février ô combien agité. La dernière édition de l'hedomadaire Weekly Famitsu (via ryokutya2089) promet en effet du nouveau très prochainement.

PlatinumGames prépare une annonce majeure pour le 27 février dans le même magazine japonais. Il ne reste donc plus qu'à attendre que celui-ci paraisse, à moins que des fuites ne s'écoulent d'ici-là, bien entendu. Restera à voir s'il sera question d'un projet déjà en cours... on pense à Bayonetta 3 et Babylon's Fall, ou s'il s'agira d'un lever de voile sur un nouveau chantier - pourquoi pas en lien avec NieR Automata qui fête ses trois ans ce 23 février ?

On imagine que cela devrait concerner au moins un des autres titres en lien avec le site teaser Platinum 4. Ou alors Hideki Kamiya va débloquer absolument tout le monde sur Twitter. Et ça, ce serait majeur.

