Red Dead Redemption 2 : Nouveaux bonus dans Les Chasses à la Prime et les Confrontations

À chaque semaine ses bonus destinés aux joueurs de la partie Red Dead Online de Red Dead Redemption II. Et cette fois-ci, au tour des chasseurs de primes d'être à l'honneur.

À lire aussi : Red Dead Redemption 2 : Des moddeurs font leur propre contenu Undead Nightmare

Rockstar Games a récemment annoncé une nouvelle série de bonus d'XP et de réductions in-game conçues pour garder l'attention des joueurs de Red Dead Online. Tout d'abord, toutes les missions de chasseur de primes rapporteront 50% d'expérience bonus jusqu'au 24 février prochain. Cela inclut les dix "chasses aux criminels recherchés légendaires" ainsi que les "les événements de chasseur de primes du mode exploration."

En parallèle à ça, les personnes qui jouent cette semaine au mode confrontation recevront elles aussi un bonus de 50% d'XP supplémentaire. À noter que ce même bonus est également lié à toutes les courses cette semaine.

Du côté de la vente d'objets virtuels, le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose actuellement des réductions sur divers objets dont les variantes chasseur de primes du revolver Schofield et du fusil à verrou. Mais ce n'est pas tout. Le revolver LeMat, le fusil à répétition et le lasso renforcé bénéficient cette semaine de 30% de réduction.

Une fois n'est pas coutume, des objets virtuels gratuits sont également proposés aux abonnés PlayStation Plus et aux personnes qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Social Club. Les premiers recevront gratuitement 3 réapprovisionnements de moût pour leur distillerie clandestine et 3 ravitaillements de marchant. Les seconds recevront quant à eux le sac de collectionneur et l'alambic en cuivre poli de distillateur. Voilà les personnes concernées prévenues.