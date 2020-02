Empire of Sin : Le jeu de stratégie sauce Al Capone se reporte

Le printemps 2020 est un caste piège dans lequel plusieurs titres ont décidé de ne pas tomber. Le jeu de stratégie réalisé par Brenda Romero et publié par Paradox Interactive a préféré jouer la prudence, plutôt que de croire en emmenant un couteau pour un duel aux fusils.

Ce n'est donc pas à l'arrivée des beaux jours que vous aurez l'opportunité de vous prendre pour un des grands barons du Crime de Chicago lors de la Prohibition. Brenda Romero a révélé sur Twitter que le très aguicheur Empire of Sin n'arriverait pas à l'heure sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Extra! Extra! Read all about it! We have an update regarding the release of Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU - Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) February 18, 2020

Comme n'importe quel contrebandier le sait, un bon alcool ne se prépare pas dans la hâte et cela vaut aussi pour le développement de jeux. C'est pourquoi nous avons décidé de repousser la sortie d'Empire of Sin à l'automne 2020.



Nous apprécions votre soutien jusqu'ici et savons que vous comprendrez pourquoi nous préférons la qualité à la rapidité. Après tout, tout le monde sait qu'il faut rester sur le qui-vive à Chicago.

Exit le pritemps. Pour Empire of Sin, il faudra donc patienter jusqu'au retour de la grisaille, des averses, des températures à la con et des feuilles tellement bien éparpillées sur le sol que vous glissez honteusement au moindre pas trop hardi. C'est bien. Cela laissera à Camille le temps de réviser son histoire américaine et de s'affûter pour devenir un passeur gnôle de légende.