The Witcher 3 : La version Nintendo Switch se met à jour, avec du cross-save PC

Sorti en octobre dernier, le portage assez réussi mais pas miraculeux de The Witcher III sur Nintendo Switch a fait miroiter une mise à jour capable de lui apporter quelques améliorations. Celle-ci a commencé à se déployer, avec des surprises.

Fuseaux horaires obligent, et parce que quelqu'un a un jour décidé que le soleil se levait plutôt à l'ouest de l'océan Pacifique, les joueurs asiatiques ont eu la primeur d'une mise à jour pour The Witcher III : Wild Hunt - Complete Edition.

La version Nintendo Switch du grand RPG de CD Projekt RED avait besoin d'un petit rafraîchissement, que Saber Interactive, en charge du portage, avait promis il y a quelques semaines, et il est arrivé, comme l'a fait remarquer un utilisateur sud-coréen.

Dans les faits, l'update 3.6 apporte la possibilité de régler une dizaine de paramètres visuels. Profondeur de champ, aberration chromatique, netteté... Autant de choses qui donnent l'occasion aux aventures de Geralt d'apparaître un poil moins floues et plus agréables à l'oeil sur la console de Nintendo, comme le suggèrent deux screenshots comparatifs à retrouver dans notre galerie d'images.

L'autre surprise, c'est l'arrivée d'une option qui change la donne. En effet, à l'instar de Divinity : Original Sin 2, The Witcher III offre le cross-save avec Steam et GOG. Autrement dit, votre sauvegarde peut être utilisée sur votre PC ET votre console grâce au pouvoir du Cloud. Jouer chez vous et continuer dans les transports ou la salle d'attente du dentiste ? C'est possible. Alors lancez une pièce à votre sorceleur.

The Witcher III : Wild Hunt est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

