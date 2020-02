Nintendo Switch : Warface débarque sur l'eShop sans sommation

En attente du prochain Nintendo Direct prophétisé chaque semaine pour ce mois de février, les joueurs peuvent profiter d'un jeu qui aurait pu profiter d'une annonce durant ce genre d'événement pour se révéler sur Switch. Mais non, totale furtivité.

Sorti initialement sur PC en 2013 puis passé par la Xbox 360, la PS4 et Xbox One, Warface vient de pousser la porte de l'eShop de la Nintendo Switch presque par surprise. Le FPS futuriste de Crytek est pour l'heure disponible sur les boutiques australiennes et américaines. Nul doute que le déploiement ne devrait pas tarder pour les européens.

Free to play, ce titre 100% multijoueur jusqu'à 32 belligérants propose une cinquantaine de maps et plus de 200 armes différentes à personnaliser pour aller avec votre avatar, à employer suivant l'une des cinq classes disponibles.