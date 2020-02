Final Fantasy VII Remake : La taille du jeu dévoilée, il va falloir faire de la place

Vous l'attendez comme le lait sur le feu, vous comptez peut-être les jours (ou les dodos) qui vous séparent de sa sortie : Final Fantasy VII Remake viendra faire le printemps, et profite de la saison pour vous inciter à effectuer le grand ménage qui la caractérise généralement.

Si vous faites partie des adeptes du dématérialisé, vous savez déjà à quel point un seul et unique jeu peut squatter sans vergogne une bonne partie de votre précieux disque dur, tel un pote sans gêne qui s'évertue à s'ouvrir une dernière bière, quand bien même tout le monde aurait déjà quitté la soirée.

Vous pourrez bientôt ajouter le remake tant attendu à la liste des jeux qui s'étalent plus que les autres, aux côtés d'Assassin's Creed Odyssey, Final Fantasy XV ou encore Red Dead Redemption II, puisqu'un twittos du nom de Nitomatta vient de dévoiler la taille qu'occupera Final Fantasy VII Remake :

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7 - Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020

Réparti sur deux Blu-ray comme vous le savez déjà, le jeu dépassera donc les 100 Go, et vous obligera sans doute à effacer quelques vieilleries qui s'accrochent encore à votre console. C'est la vie, et il faudra de toutes façons s'y habituer, puisque même avec des cinématiques correctement compressés, les jeux prennent une taille de plus en plus... impressionnante. Nos pensées vont aux possesseurs de PlayStation 4 équipées d'un disque dur de 500 Go.

Final Fantasy VII Remake arrive le 10 avril prochain sur PS4.