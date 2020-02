On a rejoué à Half-Life 2 en 4K / Ultra, nos 50 photos prises aux plus beaux moments

La sortie d'Half-Life Alyx approche à grands pas, et quoi de mieux que de rejouer aux précédents épisodes datant des années 90 et 2000 pour se rafraîchir un peu la mémoire ? Mmmmh... non, on ne voit rien de mieux à l'horizon.

Pourquoi faire un article sur un jeu de 2004 me direz-vous, eh bien c'est très simple, on ne pensait pas se reprendre une petite baffe graphique 16 ans plus tard. Alors évidemment, certaines choses ont pris un petit coup de vieux, mais par moment sur une quinzaine d'heures, ce fut étonnement l'inverse comme vous allez le constater de vos propres yeux sur certains clichés dans notre vidéo ci-dessus.

Petite précision : aucun mod graphique n'a été ajouté pour embellir le titre, ont été activés uniquement les paramètres graphiques à fond, et c'est tout. Pour vous remettre dans le contexte de l'époque, Half-Life 2 est sorti en 2004 sur PC pendant l'ère PS2 et Xbox.