The Wonderful 101 : PlatinumGames est prêt à développer une suite si le succès est au rendez-vous

Après nous avoir teasé durant des années le retour du beat'em all coloré The Wonderful 101, Platinum Games a joué la carte du Kickstarter qui va bien en annonçant au début du mois de février une version Remastered qui mettait fin au suspense. Temporairement...?

Le jeu de Hideki Kamiya avait eut le malheur de sortir sur Wii U, la console de salon la moins vendue de Nintendo depuis ses débuts dans le secteur en 1983, et ceux qui étaient là à l'époque se souviennent sans doute de ses débuts bien difficiles sur son archipel natal...

Mais l'homme qui bloque à tout va sur un certain réseau social n'est pas du genre à se laisser abattre pour si peu, et appelait déjà de ses voeux une hypothétique suite en 2013. Sept ans plus tard, alors que la page Kickstarter de The Wonderful 101 Remastered dépasse désormais $1,5 million, le père Kamiya se send à nouveau pousser des ailes, comme il l'a déclaré à nos confrères de Nintendo Everything :

À l'époque où nous développions l'original sur Wii U, j'avais beaucoup d'espoir. Je savais que nous avions fait un jeu vraiment incroyable, et j'étais confiant sur le fait que beaucoup de gens y joueraient, et que ce serait un immense succès. J'avais même quelques idées, du genre : "Oh, je me demande à quoi pourrait ressembler une suite où Wonder Blue serait le leader ?". Et puis, le jeu est sorti, et j'ai vu les chiffres de vente... J'espère donc pouvoir retrouver ce genre d'aspirations à l'avenir.

Mais le bloqueur en chef n'est vraisemblablement pas le seul à espérer pouvoir un jour plancher sur The Wonderful 102, puisque le co-fondateur du studio Atsushi Inaba s'annonce également prêt à rétablir cette injustice :

Nous réfléchissons toujours sur la façon dont nous pourrions étendre l'univers de nos jeux. En ce qui concerne une éventuelle suite, nous ne pouvons rien faire s'il n'existe pas une communauté e fans au départ. Alors, si le soutien est là et que les choses se passent bien pour The Wonderful 101, alors je dirais que ce serait assez naturel de vouloir faire un autre épisode !

C'est ce qu'on appelle un optimisme inébranlable. Mais après tout, au vu de l'engouement qui semble se structurer autour de The Wonderful 101 Remastered, tout est permis, non ? Le jeu est quant à lui prévu sur PC, PlayStation 4 et Switch pour le mois d'avril 2020.