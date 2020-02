Fall Guys : L'Intervilles vidéoludique s'explique dans un premier carnet de développeurs

Nous l'avions découvert lors de l'E3 2019 et l'avions directement placé comme notre coup de coeur indépendant du salon (Gameblog Awards : Voici nos jeux préférés de l'E3 2019 !). Fall Guys : Ultimate Knockout promet de franches tranches de rire. Mais à propos, qu'est-ce que c'est ?

Si vous n'aviez pas bu les paroles de Thomas lors de son plateau d'impressions de Fall Guys : Ultimate Knockout, on ne vous en veut pas. Enfin si, mais on est du genre à pardonner certaines choses. Reste que vous pouvez rattraper tout ça (E3 2019 : On a joué à Fall Guys, le meilleur jeu mutlijoueur du salon ?) et donc savoir que ce jeu édité par Devolver s'annonce comme un titre multi parfaitement con et indispensable à vos soirées entre amis.

Des courses jusqu'à cent personnes sur des parcours piégés où les avatars aux accoutrements grotesques trébuchent, voltigent, glissent... Bref un joli chaos organisé. Voilà ce qu'est Fall Guys. Le premier carnet de développeurs de Mediatonic permet d'apprendre que ses origines sont à trouver du côté d'un jeu télévisé intitulé It's a Knockout... qui n'est autre que l'adaptation britannique d'Intervilles, créé par la légende Guy Lux.

Tout s'explique. Mais tout n'est pas fait. Les programmeurs ont en effet eu une idée de génie : un concours qui s'adresse directement à vous. Il s'agit de créer un Fall Guy bien idiot, le déposer sur cette page pour avoir la chance d'être remarqué et de voir son oeuvre partagée sur les réseaux sociaux et intégrée au jeu. Avec rémunération en passion. Quelle classe.

Fall Guys : Ultimate Knockout arrive cet été sur PS4 et PC.