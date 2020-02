Nvidia présente sa GeForce RTX 2080 Ti Edition Cyberpunk 2077 et son concours

Nvidia vient d'annoncer un partenariat avec CD Projekt RED pour sortir une carte graphique à l'effigie de Cyberpunk 2077. Une carte qui est toutefois disponible en version ultra-limitée.

La carte Cyberpunk 2077 est un modèle de RTX 2080 Ti, et elle n'est pas en vente. Il n'y en a que 77 exemplaires prévus en tout. En fait, il est possible de la gagner via un jeu-concours avec le hashtag #RTXOn. Tout ce que les participants doivent faire est "de partager un message de bonne volonté et de positivité avec les amis qu'ils taguent". D'accord.

La carte graphique en question est visible ci-dessus et il est possible d'avoir toutes les infos sur le concours via les 3 réseaux sociaux du constructeur : Twitter, Instagram et Facebook. De quoi bien améliorer (ou créer) sa configuration si vous gagnez le concours en question.

Etant donné que Cyberpunk 2077 est compatible RTX c'est aussi un bon moyen pour Nvidia de créer un beau coup de projecteur sur sa technologie.