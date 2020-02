Goku SSGSS et Goku SSJ4 face à Beerus dans le nouveau trailer de Super Dragon Ball Heroes

Comme le savent bien les fans de Dragon Ball, Dragon Ball Heroes, c'est du grand n'importe quoi en termes de cohérence. Mais cela n'empêche clairement pas la série de continuer de cartonner dans les salles d'Arcade nipponnes. C'est pourquoi Bandai Namco continue d'aller toujours plus loin dans la surenchère.

Bandai Namco Entertainment vient de diffuser au Japon la cinématique d'introduction animée de la Big Bang Mission 1 de Super Dragon Ball Heroes. Et plusieurs éléments notables sont à sortir de cette vidéo.

Tout d'abord, les héros des Patrouilleurs du Temps et les guerriers Xeno vont à nouveau devoir joindre leurs forces pour faire face à une nouvelle menace. Tous les Dieux de la Destruction seront également de la partie et Goku SSGSS et Goku SSJ4 vont devoir faire équipe pour affronter Beerus.

Fû et l'oiseau Tokitoki seront également de la partie et seront au coeur de l'intrigue de ce nouveau chapitre. À noter aussi qu'une partie de l'aventure traitera d'une version alternative de l'affrontement entre Bardock et Freezer. À en croire la vidéo, Vegeta, son père, Raditz et Nappa se joindront en effet au père de Goku. Une fois encore, et comme il était possible de le prévoir, le fan service occupera une place importante dans le jeu.

Les joueurs japonais pourront découvrir la Big Bang Mission 1 à partir du mois de mars prochain. Les occidentaux qui souhaiteraient s'essayer à Dragon Ball Heroes peuvent toujours le faire via le très sympathique Super Dragon Ball Heroes : World Mission disponible sur Switch et PC.