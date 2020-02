Fortnite ajoute un emote qui sera là pour toi, my baby

Entre deux histoires de compétitions et mises à jour aux listings interminables, Epic Games se permet quelques facéties pour annoncer l'implémentation dans Fortnite d'animations totalement indispensables à notre vie.

La firme de Cary s'amuse. Ce vendredi 14 février, alors que la fête des amoureux battait son plein, Epic Games a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo promettant de découvrir comment un ours blanc se faisait un ami étonnant. Le genre de truc sur lequel on bondit et l'on espère rire et s'émouvoir. Classique internet, en somme.

Mais dès la première seconde, le piège vous exploser au visage : vous avez été rickrollé. Le lien vous emmène en réalité vers un Fishstick et un plantigrade borgne de Fortnite reproduisant le déhanché inoubliable de Rick Astley dans son clip de Never Gonna Give You Up, meme parmi les plus réputés de l'Internet.

Une façon de dire que l'emote de cette danse se trouve désormais proposée à 500 V-Bucks dans Fortnite, disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS et Android.

