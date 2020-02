PlayStation annonce la fermeture de ses forums officiels

Les utilisateurs de PS4 et, d'une manière générale, les fans de la marque PlayStation ne manquent pas de lieux virtuels où se réunir et échanger. Avec des réseaux sociaux omniprésents, Sony a visiblement décidé que disposer de ses propres forums ne se justifiait plus.

À lire aussi : Sony ferme son studio de Manchester, l'avenir d'un jeu non-annoncé incertain

Une page se tourne pour les activités communautaires autour de la marque PlayStation. À quelques mois de la sortie de la PS5, Sony a en effet annoncé que les forums de PlayStation.com ne seront plus disponibles à partir du 27 février prochain.

Malheureusement pour les curieux et les fidèles utilisateurs de ces forums, le constructeur japonais n'a pas communiqué la ou les raisons de leur fermeture. Il invite simplement les internaute à se reporter vers le PlayStation Blog et les comptes Twitter, Facebook et Instagram de PlayStation.

Que vous inspire cette fermeture ? Utilisiez-vous les forums de PlayStation ? Si oui pourquoi ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.