Katana ZERO : Le DLC gratuit est trois fois plus gros que prévu, Askiisoft s'excuse pour le retard

Parmi les bonnes surprises de l'année 2019, impossible de ne pas en placer une pour Katana ZERO, le jeu aussi beau que nerveux d'Askiisoft qui avait prendre notre cher Plume par les sentiments, pour rester poli. Et dire que le fourbe se permettait de citer De Palmas pour en demander toujours plus...

Le pire, c'est que le bougre a rapidement obtenu gain de cause, puisque le bon démarrage du jeu d'action avait poussé ses développeurs à annoncer du contenu supplémentaire quelques jours seulement après sa sortie.

Le mois suivant, Askiisoft faisait monter la mayonnaise et la température en annonçant au sein de ce DLC un mode Difficile, ainsi que l'arrivée providentielle d'un mode Speedrun.

Près d'un an plus tard, les esthètes du maniement de sabre rongent toujours leur frein, puisque la mise à jour tant attendue continue de se faire désirer. Heureusement, le studio Askiisoft, qui se résume largement en la seule personne de Justin Stander, donne de ses nouvelles, et tient à s'expliquer sur ce délai via Twitter :

Salut tout le monde, cela faisait longtemps !



Voici une petite mise à jour :

- Je suis en passe de boucler le développement du jeu mobile aux côtés du studio Pocket Quirrel

- Le DLC de Katana Zero est trois fois plus gros que ce qui était prévu, mais le développement continue, et il sera toujours gratuit. Merci pour votre patience.



Le vinyle de Katana ZERO est toujours d'actualité, nous travaillons dur pour avoir une qualité de son parfaite.

Vous savez donc que votre patience et votre éternelle mansuétude seront récompensées, puisque le contenu supplémentaire de Katana ZERO sera a priori conséquent, et toujours gratuit. Quelle classe.

Si aucune date n'a été avancée par Askiisoft, rappelons pour patienter que Katana ZERO est disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.