StarCraft Ghost : Une version jouable du jeu annulé de Blizzard en fuite

Voilà bien un titre dont on ne pensait plus entendre parler depuis son annulation confirmée par Blizzard en 2014. StarCraft : Ghost, dont le développement chaotique aura finalement débouché sur une annulation, est de retour, peut-être même chez vous.

Il avait été annoncé en 2002. Beaucoup l'avaient vu et on peut se souvenir, en France, du numéro 139 de Joypad qui lui consacrait son dossier du mois. Puis plus rien. Le vide intersidéral. Et l'annulation.

StarCraft : Ghost, prévu sur Xbox, PS2 et GameCube, aurait pu être un jeu d'action / infiltration incroyable pour son époque, en plus de ravir les fans de Nova, son héroïne. Mais Blizzard avait décidé qu'il ne correspondait pas à ses standards. On a pu voir quelques vidéos se balader ici et là ces dernières années. Et durant ce week-end, voilà que le très conservateur (c'est son job) Andrew Borman a publié quelques visuels sur Twitter avant qu'un long extrait de gameplay inédit ne surgisse. Celle-ci proviendrait d'une version installée sur le kit de développement Xbox.

Supprimée, elle a ensuite été suivie d'un nouvel extrait visible ci-dessus. Et il semble bien, selon Kotaku, contacté par un autre internaute, DaysAfterRodeo, qu'un lien de téléchargement vers cette build soit actif depuis quelques jours sur le web. D'où vient-elle exactement ? Allons-nous en apprendre encore davantage sur le projet dans les semaines qui viennent ?

En tout cas, cela ne nous rajeunit guère.