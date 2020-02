Pokemon GO : Célébrez la Saint-Valentin avec des événements super spéciaux

Vous le savez sans doute si vous avez lancé l'application Pokémon Go ce jour béni des dieux de l'Olympe et de l'Amour, un événement relatif à la Saint Valentin est déjà en cours sous nos latitudes polluées.

À voir aussi : PS5 : Bloomberg estime son coût de production à $450, et détermine un prix de vente

En effet, l'événement annuel Pokémon GO célébrant la Saint Valentin a débuté aujourd'hui à 8h00 du matin et continuera jusqu'à 22h00 le lundi 17 février 2020. Autant dire que vous avez encore le temps de voir venir les choses de la vie.

Pour faire clair, net et précis, sachez qu'au cours de cet événement en jeu, le Pokémon Audition NanméouÏe et le Pokémon Soigneur Mamanbo feront leurs entrées dans l'univers Pokémon GO.

Ce n'est pas tout, puisque les Pokémon roses tels que Excelangue, Porygon, Mélo, Toudoudou, Debugant, Lippouti, Lovdisc et Pitravi pourront éclore dans les OEufs de 7km. Les Dresseurs qui souhaitent célébrer les Pokémon roses et l'esprit de la Saint Valentin plus longtemps peuvent également participer à la Journée de Raids mettant Excelangue à l'honneur le samedi 15 février 2020, de 14h00 à 17h.