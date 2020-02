The Yakuza Remastered Collection PS4 est disponible à la Fnac

Que vous ayez déjà joué à un Yakuza ou non, ce titre qui regroupe pas moins de 3 jeux en un dans une superbe compilation remastérisée, vous fera voyager au Japon, au coeur des mafias locales.

Cet article est un contenu sponsorisé

The Yakuza Remastered Collection est, comme son nom l'indique, une compilation refaite au goût du jour, de trois célèbres volets de la saga.

Elle vous permettra ainsi de célébrer la saga de Kazuma Kiryu, issue des versions de jeu de Yakuza 3, 4 et 5 en 1080p et 60 fps. Mieux encore, elle propose un contenu réintégré et une version anglaise retravaillée voire parfois complètement réécrite pour coller au plus près de la version originale japonaise. The Yakuza Remastered Collection vous permet de découvrir pour la première fois l'intégralité de la saga sur une seule et même console.

En effet, The Yakuza Remastered Collection est loin d'être un simple portage. Ce qui signifie que dans Yakuza 3, le Mahjong, le Shogi, les massages, tous les mini-jeux appréciés des cabarets et même des quêtes annexes qui avaient été retirées à la sortie initiale du titre sont maintenant disponibles pour la première fois en Europe !

Plusieurs améliorations ont été apportées à chaque jeu présent dans cette collection, y compris l'ajout d'un marqueur sur la carte pour les quêtes annexes, ainsi que la possibilité de switcher entre les textes anglais et japonais durant les karaokés.

Contenus additionnels :

L'édition Day One inclut :