Stranger Things Saison 4 : Netflix dévoile son teaser glacial et répond aux questions des fans

On vous conseille le visionnage du teaser avant de lire cette news. .... Ça y est ? Bon. Alors, finalement il n'a pas fallu attendre si longtemps que ça pour découvrir le tout premier teaser de la saison 4 de Stranger Things. Netflix dévoile en effet très exactement 50 secondes de sa nouvelle saison.

Si vous avez vu la saison 3 de Stranger Things vous n'êtes pas sans savoir que notre shérif préféré était dans une mauvaise posture (c'est le cas de le dire). Ne voulant pas garder le secret plus longtemps, Netflix a décidé de montrer Jim Hopper (interprété par David Harbour) dans son teaser.

Les frères Duffer (les papas de la série) ont accompagné l'annonce vidéo d'un message :

Nous sommes heureux de vous annoncer que le tournage de Stranger Things 4 est officiellement en cours - et encore plus heureux d'annoncer le retour de Hopper ! Mais tout n'est pas rose pour notre "Américain". Il est emprisonné loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers humains... mais pas seulement ! Pendant ce temps de l'autre côté, une nouvelle menace enfouie depuis longtemps refait surface et elle n'épargnera personne. La saison 4 s'annonce comme la plus colossale et la plus effrayante et nous sommes impatients que vous puissiez en voir plus.



En attendant - priez pour l'Américain.



Bons baisers de Russie, Les Frères Duffer





En voilà une bonne nouvelle. Aucune date de diffusion pour Stranger Things Saison 4 n'a encore été donnée.