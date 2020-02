Asus ROG refait une santé à son mini-PC gaming Huracan G21

ASUS ROG souhaite refaire une petite santé à son mini PC Huracan G21 avec du hardware plus récent (et forcément aussi plus puissant). Notamment à base de nouvelles RTX.

Avec son volume de 17,7 litres et des dimensions de petite envergure (129,9 x 372,4 x 366,1 mm) le Huracan est une tour PC qui souhaite passer (presque) inaperçue comme une console de jeu dans votre salon (voir notre galerie).

Pour s'adapter à votre porte-feuille ou vos envies, le mini-pc accueille au choix :

Intel Core i9-9900K 8 coeurs, 16 threads, 3,6 à 5 GHz

Intel Core i7-9700K 8 coeurs, 8 threads, 3,6 à 4,9 GHz

Intel Core i5-9400 6 coeurs, 6 threads, 2,9 à 4,1 GHz

Dans le même ordre d'idées pour les cartes graphiques RTX on a le choix entre une 2060, une 2070 ou une 2080. Comme tout est modulable à souhait il est possible d'avoir un disque dur SSD de 128 ou 512 Go allant de 1 à 2 To de capacité. Pour épauler le processeur et la carte graphique on peut monter jusqu'à 32 Go de RAM DDR4.

Enfin au niveau des connectiques, la machine possède 2 ports USB 3.1, 1 port USB Type-C et 2 ports USB 3.1 Gen2 ainsi que 4 ports USB 3.1 Gen1.

Pour l'instant pas de tarif ni de date de sortie annoncés mais il y a fort à parier que l'on risque de monter à 2000 euros et plus (même pour la configuration "minimale").