Wolcen : Lords of Mayhem est officiellement disponible, la bande annonce

Le Diablo-like (qui est en fait beaucoup plus que ça) Wolcen : Lords of Mayhem est enfin disponible sur Steam dans sa version finale après plusieurs années d'accès anticipé.

À voir aussi : Diablo 2 : Une remasterisation ? C'est compliqué selon ses créateurs

Après avoir très vite réagi aux critiques et aux problèmes, WOLCEN Studio a travaillé dur pour résoudre ses problèmes. Si bien qu'entre mai 2019 et janvier 2020, les commentaires Steam sont désormais dans "le bleu" à savoir dans la catégorie "très positifs".

Se présentant sous la forme d'un hack'n slash le jeu est entièrement jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs. Et l'un de ses gros points forts est la possibilité de sélectionner un archétype et non une classe comme dans Diablo. Ce qui permet d'avoir un personnage plus "libre" en termes de compétences.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de lancement ci-dessus le jeu a en plus le mérite d'être vraiment très joli avec de beaux effets lors des combats.

Le tout est disponible sur PC au tarif de 34,99 euros.