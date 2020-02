eFootball PES 2020 : Nouveaux visages, maillots, légendes, correctifs... Le Data Pack 4.0 et le patch 1.04 disponibles

Le Pack de Données 4.0 est arrivé à bon port sur eFootball PES 2020. Le téléchargement de de cette mise à jour gratuiiite peut se lancer tranquillement pour vous faire profiter de tout un tas de nouveautés que nous allons vous énoncer.

En premier, lieu ce sont 50 visages tout beaux tout neufs qui ont été ajoutés. Et on compte de nouvelles Légendes. Ils sont huit footballeurs ayant marqué leur temps à faire leur entrée, avec une ressemblance impressionnante que vous pouvez constater dans notre galerie d'images ci-dessous.

♥ Andrea Pirlo ♥

Ivan Cordoba

Shay Given

Giuseppe Bergomi

Jan Koller

Rafael Van Der Vaart

Robbie Keane

Gareth Barry

Autre apport, pour les plus pointilleux : les Séries A et B du Campeonato Brasileira ainsi que de la Toyota Thai League sont à la page, avec les relégations et promotions actuelles.

Enfin on nous annonce que 120 maillots ont été mis à jour, dont ceux de l'Italie ou de l'Espagne, et que 15 nouvelles chaussures à crampons venues des usines d'Adidas, New Balance, Nike, Puma et Umbro sont arrivées.

Bien sûr, tout ceci s'accompagne d'autres modifications, grâce à la mise à à jour 1.04, que voici détaillées :

Mises à jour et ajouts

Ajout des données de la nouvelle saison du Campeonato Brasileiro (Brésil). Inclut les promotions et relégations de championnat.

Ajout des données de la nouvelle saison de la TOYOTA Thai League. Inclut les promotions et relégations de championnat.

Maillots nouveaux/mis à jour

Décors d'interview nouveaux/mis à jour

Modèles de visages nouveaux/mis à jour

Portraits de joueurs nouveaux/mis à jour

Portraits de managers nouveaux

Nouveaux modèles de chaussures

Nouveaux modèles de ballons

Nouvelles célébrations de but

Autres modifications

myClub

Classement de condition par défaut des joueurs Légendes réglé sur 'B'.

Ajout d'une option de sélection de maillots d'effectifs achetés en mode myClub.

Matchday

Les participants aux Grandes finales recevront désormais une 'Récompense de représentants' en plus de la 'Récompense de Grande finale'.

Correctifs

Une erreur qui vous empêchait de sélectionner certains championnats lors de Matches aléatoires en filtrant les joueurs par championnat.

Une erreur qui entraînait la disparition des modèles de joueurs du menu d'avant-match lors de l'utilisation de maillots créés en important des données d'images via le mode Modifier.

Une erreur qui provoque l'affichage de l'écran Points hebdomadaires après certaines Grandes finales Matchday. Normalement, le total de points hebdomadaires ne doit pas changer après les Grandes finales.

Une erreur qui provoque l'affichage d'une équipe erronée pour les Joueurs en vue à certains emplacements. En ce moment, l'écusson d'équipe affiché sur la carte de chaque Joueur en vue indique son équipe actuelle.

Corrections de la jouabilité

Correctifs

Une erreur qui provoque le recul des DC avec le style de jeu 'Construction' jusque dans leur propre surface de réparation quand l'équipe a la possession du ballon.

Un erreur qui empêche parfois des passes jouées avec la jauge de puissance pleine d'atteindre leur cible lors de l'utilisation de Commandes manuelles.

Une erreur qui entraîne l'envoi des instructions au mauvais joueur pendant une séance de tirs au but lors de matches de Lobby de jeu en équipes.

Une erreur qui entraîne parfois le chevauchement de joueurs assignés à des postes différents sur la formation d'effectif de l'I.A.

Autres mises à jour

Divers réglages mineurs ont également été apportés à chaque mode pour améliorer l'expérience de jeu globale.

eFootball PES 2020 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.