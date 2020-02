Persona 5 Scramble : Un nouveau trailer pour les amoureux de Joker

Ce 14 février 2020, des coeurs vont être subtilisés un peu partout dans le monde. Et dans moins d'une semaine, le Japon sera peut-être victime d'une rafle très importante, orchestrée par les Phantom Thieves.

Oui, plus que six jours avant le retour des Voleurs Fantômes de Coeurs en terre nippone avec Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. Atlus en profite évidemment pour saucer les joueurs de l'archipel avec une vidéo qui vaut toutes les déclarations d'amour et les boîtes de chocolat du monde.

L'action-RPG d'Omega Force, qui fait directement suite à Persona 5, nous couvre ici de cut-scenes ravissantes, de gameplay impétueux, de personnages énigmatiques et de créatures inquiétantes et de teasing intense. Ceci est particulièrement stylish, si vous voulez un avis objectif.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est attendu pour le 20 février prochain sur PS4 et Nintendo Switch au Japon. Et l'Occident attend toujours.