Le MAGIC Monaco 2020 en dit plus sur son programme

Lancé en 2015, l'événement monégasque organisé par Shibuya Productions reviendra début mars. Et l'on en sait davantage sur ce qui attend les visiteurs.

Le Monaco Anime Game International Conferences ouvrira ses portes au Grimaldi Forum de la Principauté de Monaco pour la journée du 7 mars 2020, comme vous le savez peut-être depuis de nombreux mois.

Bénéficiant du Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène de Monaco et voyant l'ambassadeur du Japon remettre à Cédric Biscay le Certificat d'honneur du Ministre des Affaires étrangères japonais, cette édition ne manquera pas d'invités prestigieux.

Cette année, l'animation est encore confiée à Jacky, et on pourra croiser les mangakas Yoichi Takahashi, papa de Captain Tsubasa qui signe par ailleurs l'affiche officielle, Tadatoshi Fujimaki et Daitarô Nishihara ainsi que la légende des comics Dave Gibbons (Watchmen). Côté jeu vidéo, c'est Koji "IGA" Igarashi qui sera reçu avec une illustratrice dont le talent est bien connu des amateurs de Castlevania, Ayami Kojima.

Et bien entendu, il y aura des conférences et tables rondes, des séances de dédicaces, et des concours de cosplay et de manga. Tout ceci est à découvrir sur le site officiel où il est également nécessaire de s'inscrire pour y assister.

Bon et si vous avez une place dans un sac, promis, je pèse rien.