Xbox X Jordan : Un premier aperçu de la collaboration, une console qui donne envie de bondir

En ce mercredi 12 février 2020, Xbox a teasé un petit cadeau à destination des fans de la marque et d'un certain Michael Jordan. On sait désormais à quoi s'attendre. Et commencer à économiser ?

À voir aussi : CONCOURS : Gagnez un MEGA Collector de Dragon Ball Z Kakarot PS4 !

Il fallait être sur Twitter pour savoir de quelle manière Xbox et les Nike Air Jordan allaient se retrouver ensemble, oui, ensemble, un plus un plus un plus tout le monde.

Le fruit de la collaboration sera donc un joli coffret renfermant une Xbox One X rouge marquée du sigle Jumpman sur son capot, deux manettes tout à fait accordées et une paire de Nike Air Jordan III Unite Collection qui, selon l'ami un peu trop fan de sneakers Sébastien-Abdelhamid sera disponible ce samedi 5 février à 9h00, avant le NBA All-Star Game 2020 qui se tient à Chicago ce dimanche 16 février.

Ce n'est pas la première fois qu'une console de Microsoft se retrouve brandée de cette façon. En 2018, trois machines fort jolies aux couleurs des Air Jordan III étaient à gagner (Des Xbox One X Air Jordan III à gagner sur Twitter, les consoles dévoilées). L'opération avait été renouvelée avec les Jordan Proto-React en avril 2019.

Je vous laisse, j'ai un rein à extraire.