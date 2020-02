Bleeding Edge : La bêta fermée du prochain Ninja Theory commence demain, les infos

Parce Ninja Theory se ne cantonne pas aux expériences psychologico-horrifiques destinées à nous faire perdre la raison, le studio de Cambridge viendra semer une autre forme de chaos avec le relativement barré Bleeding Edge, qui entend bien monopoliser une bonne partie de votre week-end.

Parce que céder aux injonctions d'un calendrier dont on ne maîtrise rien, c'est surfait, la bêta du jeu de combat en équipes ouvrira les hostilités dès demain, soit le 14 février. L'événement aura d'ailleurs lieu sur tous les territoires en même temps, comme en atteste la carte dévoilée aujourd'hui par Microsoft, et disponible dans notre galerie d'images. Allez savoir, vous nous lisez peut-être du bout du monde <3

Pour vous faire la main sur le roster assez différencié de Bleeding Edge, il vous faudra être abonné au Xbox Game Pass, ou avoir déjà pré-commandé le jeu en ligne, c'est ainsi. Annoncé sur PC et Xbox One, le jeu aura la bonne idée de rendre ses sauvegardes compatibles sur tous les supports. Quelle classe. Bien entendu, le crossplay est également au programme, et vous pourrez ainsi vous mesurer à tous les profils de joueurs, consoleux comme PCistes.

Ceux qui avaient déjà participé à l'alpha constateront l'ajout de parades qui permettra d'interrompre les combos adverses et d'éventuellement contre-attaquer, ainsi que d'autres améliorations encore secrètes, mais que Ninja Theory jure avoir élaboré suite aux retours des joueurs durant cette première session de test.

Cette première bêta de Bleeding Edge se déroulera donc du vendredi 14 février à 19h au lundi 17 février à 9h. Y en a qui vont être frais lundi matin, tiens... Et si jamais vous aviez déjà des plans pour le weekend, rassurez-vous : un second galop d'essai est d'ores et déjà prévu pour le 13 mars prochain.

Bleeding Edge reste quant à lui prévu pour le 24 mars 2020 sur PC et Xbox One.