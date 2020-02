Capcom met à jour son classement des ventes sur ses gros jeux, les chiffres

Comme chaque trimestre, les éditeurs font le point. L'éditeur japonais dont on attend un Resident Evil 3 de feu pour les prochaines semaines a effectué la mise à jour du classement de ses jeux les plus vendus.

Y a-t-il eu de grands bouleversements depuis le 30 septembre dernier, qui démontrait l'attrait certain des fans de chasse et pêche médiévale fantastique pour l'extension Monster Hunter World : Iceborne ? Ce dernier, qui en était à 2,8 millions d'exemplaires vendus il y a quelques mois, se trouve désormais à 3,4 millions.

Voici les 10 premiers du classement des titres Platinum (plus d'un million de ventes) au 31 décembre 2019 :

C'est donc 800.000 de plus pour Monster Hunter World, qui consolide ainsi sa première place. Lea modernisation de Resident Evil 2 continue elle aussi de bien grimper.

Grâce aux 1,1 million d'unités écoulées sur le dernier trimestre 2019, il confirme avoir doublé l'original, chose qui avait déjà été claironnée en décembre dernier alors que Resident Evil 3 commençait à s'annoncer.

En dehors des dix premiers; on note que Devil May Cry 5 a convaincu 700.000 joueurs de plus (3,1 millions) et Devil May Cry 4 Special Edition a, quatre après sa sortie, atteint 1,4 millions et fait son entrée dans les jeux "qui pèsent" pour Capcom. Bref, ça va.