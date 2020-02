Saint-Valentin : La PS4 Pro fait battre les coeurs dans une publicité... bizarre

Si Sony n'est toujours pas prêt à montrer sa PS5, aucune raison de ne pas tenter de marquer l'actualité malgré tout. En cette semaine qui se conclura par la Fête des Amoureux, on peut dire que le constructeur y met du coeur.

Fut une époque, assez lointaine maintenant, où Sony marketait ses consoles avec des publicités et vidéos plus étranges les unes que les autres. Vous souvenez-vous de The Third Place, réalisé par David Lynch, pour promouvoir la PS2 ? De la poupée flippante qui vantait la puissance de la PS3 ?

Et si nous revenions à cette mouvance qui veut que l'on ne sache pas exactement quoi penser après avoir regardé un clip made in PlayStation ? Difficile de le dire par avance, mais un premier pas a été fait dans cette direction avec la vidéo ci-dessus, qui permet de voir que la PS4 Pro, on l'a dans le peau (slogan copyrighté à l'instant).

Ressentez plus que de l'amour pour la Saint-Valentin, nous intime le descriptif de ce spot intitulé "Passez à la Puissance PlayStation". Je ne vais pas vous le raconter. Vivez-le et essayez de garder le coeur bien accroché.