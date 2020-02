Red Dead Redemption 2 : Rockstar détaille de nouveaux Boosts d'XP et divers bonus

Dans deux jours aura lieu la Saint Valentin. Si cette date est principalement utilisée par les amoureux pour se faire des cadeaux, certains éditeurs en profitent parfois pour faire des cadeaux aux joueurs. Preuve en est, Rockstar Games distribue cette semaine des récompenses virtuelles aux joueurs de Red Dead Online.

Rockstar Games vient de détailler les divers bonus auxquels peuvent prétendre en ce moment les joueurs du mode en ligne de Red Dead Redemption II. Les activités de rôle menée à bien sont actuellement récompensées par de l'XP en plus. Voici le détail de ces bonus en fonction du rôle :

Distillateur clandestin : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente, les missions scénarisées et les missions de promotion

40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente, les missions scénarisées et les missions de promotion Chasseur de primes : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de chasse à la prime, criminels légendaires compris

40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de chasse à la prime, criminels légendaires compris Marchand : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente et de ravitaillement, ainsi que lorsque vous cuisinez du ragoût dans votre camp

40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les missions de vente et de ravitaillement, ainsi que lorsque vous cuisinez du ragoût dans votre camp Collectionneur : 40 % d'expérience bonus pour le rôle et le personnage sur les ventes des collections complètes

En plus de ça, les développeurs du jeu ont également eu envie de fêter les amoureux et ont donc mis en place une petite opération liée à la Saint Valentin. En effet, Rockstar promet une "belle récompense" aux joueurs qui enverront une "fleur en chocolat," une "bague en or sertie de diamant" et la "carte de tarot deux de coupe" à Madame Nazar.

Et ce n'est pas tout. De nouveaux vêtements peuvent également être acquis in-game. Tous ne seront cependant pas disponibles indéfiniment. Parmi les objets disponibles sans limite de temps se trouvent les chapeaux hauts-de-forme Charleston et Reaves ainsi que la chemise Caugherty pour homme. Du côté des vêtements proposés pendant une durée limitée se trouvent les manteaux queue-de-morue formel, Irwin et Eberhart, ainsi que les gants en fourrure et les mitaines forestières. Les joueurs qui ont besoin de se refaire une garde-robe virtuelle sont donc prévenus.

À noter pour terminer que des bonus gratuits destinés à certains utilisateurs en particulier sont également proposés cette semaine. Les abonnés PlayStation Plus recevront par exemple "3 réapprovisionnements de moût et ravitaillements de marchand." Les personnes qui ont relié leurs comptes Rockstar Social Club et Twitch Prime peuvent quant à elles obtenir "le sac de collectionneur de l'alambic en cuir poli." Voilà les joueurs de Red Dead Online prévenus.