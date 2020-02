2K Games : Le studio de Silicon Valley a un nom et bientôt une antenne en Espagne

Il y a un an presque jour pour jour, 2K Games annonçait l'ouverture d'un nouveau studio à San Mateo, en Californie, dirigé par Michael Condrey, ancien vice-président de Visceral Games et fondateur de Sledgehammer Games. Le voici baptisé et déjà très costaud.

Ne l'appelez plus 2K Silicon Valley. Sauf pour l'adresse de son site officiel, qui n'a pas été changée à l'heure où nous écrivons ces lignes. C'est de 31st Union que l'on parlera désormais.

Michael Condrey, son patron, explique à GamesIndustry :

L'équipe a proposé plus d'un millier de noms potentiels. Au final, nous avons choisi 31st Union qui représente l'esprit de la Californie - le 31ème État à rejoindre l'Union en 1850 - et notre emplacement dans la baie de San Francisco.

Depuis sa création, le studio qui travaille sur une propriété intellectuelle, prospère. Ainsi apprend-on qu'ils sont plus de 50 développeurs sur place et qu'ils vont encore croître avec l'ouverture prochaine d'un bureau en Espagne. Et ce n'est que le début :

Nous prospectons activement à d'autres endroits, en fonction de nos besoins et de notre feuille de route pour le développement.

Une internationalisation qui traduit une certaine ambition pour un premier projet toujours en préproduction qui, selon les mots de Condrey, vise la lune. On espère que ça ne lui fait pas peur.