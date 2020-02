Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX : Deux nouvelles vidéos pour patienter

C'était l'une des surprises dévoilées en tout début d'année par Nintendo afin de remplir un calendrier de titres first party quelque peu clairsemé : Pokémon Donjon Mystère et ses Équipes de Secours Bleue et Rouge allaient faire l'objet d'une fusion en forme de remake des familles.

À voir aussi : Nintendo blackliste publiquement un site après une fuite sur Pokémon Épée/Bouclier

Aujourd'hui, deux nouvelles vidéos dévoilées par The Pokémon Company viennent combler l'attente des joueurs. Si la première se contente finalement de résumer les différentes phases qui rythment le plus kawai des dungeon-crawlers, la seconde s'attarde sur les bienfaits du Dojo de Makuhita, et sa récente crise des vocations.

Que vous ayez ou non retourné les épisodes originaux sortis sur DS en 2005, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX viendra apporter son aide à la Switch dès le 6 mars 2020.