Samsung dévoile officiellement son smartphone pliable Galaxy Z Flip

Durant la cérémonie des Oscars, le nouveau smartphone à écran flexible de Samsung s'était rapidement montré. Et lors de la conférence Unpacked du constructeur à San Francisco, il a livré tous ses secrets.

À voir aussi : Xbox et Samsung annonce un partenariat autour du Project xCloud

Après le Galaxy Fold, place au Galaxy Z Flip. Le concurrent du Motorola Razr a été officialisé ce mardi 11 février 2020 par Samsung. Et on peut dire qu'il intrigue. Notamment par son écran pliable (ou pliant, on ne sait plus) Infinity Flex 22:9 de 6,7 pouces, en verre, conçu pour réduire la fatigue oculaire, il peut notamment s'arrêter à 90°, de manière à le laisser posé sur une surface plane et s'en servir, par exemple, pour une séance de visio-conférence.

Proposé dans les coloris Mirror Purple et Mirror Black, mais aussi aux couleurs de la marque Thom Browne, cet appareil compact dans sa forme repliée et compatible 4G + dispose d'un processeur Snapdragon 855 Plus de 7nm, de 8 Go de mémoire et d'un espace disque de 256 Go. À l'arrière, on trouve deux appareils photo grand-angle et ultra grand angle 12 MP, tandis que l'objectif frontal va à 10 MP.

Le Galaxy Z Flip sera disponible dès ce samedi 15 février au prix de 1500 euros et se trouve en précommande, notamment à la fnac. Il va falloir en prendre soin.