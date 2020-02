Samsung a dévoilé ses Galaxy S20, les détails, prix, caractéristiques + toutes les vidéos

Comme vous le savez sans doute les amis, Samsung a dévoilé hier durant son habituelle conférence de presse Unpacked, ses nouveaux smartphones modernes, appelées Galaxy S20 comme prévu par les "leakers" de l'ombre. Voyons donc de plus près de quoi il retourne...

Samsung a donc présenté (voir les vidéos ci-dessus) cette nuit les Galaxy S20 5G, S20+ 5G et S20 Ultra 5G, des smartphones qui "subliment la photographie et la vidéo sur mobile". Les trois modèles seront des pionniers de la 5G et les Galaxy S20 et S20+ seront également proposés en version 4G. Ces smartphones ouvrent de nouvelles perspectives sur le plan de la photo et de la vidéo comme pour le partage de contenus.

Pensé pour les Selfies...

Vous l'aurez compris, c'est avant tout le côté "Photo" qui a été mis en avant, comme souvent désormais avec les nouveaux appareils destinés aux blogueurs du monde entier que vous êtes.

Samsung promet en effet "des photos ultra-nettes de jour et lumineuses de nuit" avec les Samsung Galaxy S20. Il est muni d'un capteur principal de 108MP (soit 12 MP en photo finale pour les Galaxy S20 Ultra 5G) et de 64MP pour les Galaxy S20 5G et S20+ 5G. Il est ainsi possible de recadrer ou de zoomer dans l'image sans perdre en qualité et même de réaliser des tirages papier. Les Galaxy S20 garantissent également des photos réussies, même en basse lumière, leur grand capteur principal (1/1,76" pour les Galaxy S20 5G et S20+ 5G et 1/1,33" pour le Galaxy S20 Ultra 5G) absorbant une plus grande quantité de lumière.

De nuit, le Galaxy S20 Ultra 5G fusionne 9 pixels en 11 pour des photos nettes et hyper-lumineuses (jusqu'à 50 % de gain de luminosité par rapport à la génération précédente). Le capteur frontal des Galaxy S20 est centré dans la partie supérieure de l'écran. Il permet de prendre des selfies riches en détails et propose également le mode portrait en gérant facilement la quantité de flou d'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet. Comme pour son capteur principal, le capteur frontal du Galaxy S20 Ultra 5G de 40MP fusionne 4 pixels en 1 pour des selfies nets et lumineux en toutes circonstances.

Zoom téléscopique et Single Take

Ce n'est évidemment pas tout, puisque la série des Galaxy S20 propose aussi un zoom télescopique avec son Space Zoom x100 (x20 en vidéo). Le Galaxy S20 Ultra 5G propulse la prise de photos et vidéos sur smartphone dans de nouvelles sphères. Ce téléobjectif permet de se plonger au coeur de l'action et, par exemple, de capturer le visage d'un sportif depuis les tribunes d'un stade. Les Galaxy S20 et S20+ bénéficient quant à eux d'un Space Zoom x30 pour effectuer des gros plans de paysages ou de monuments d'une qualité exceptionnelle, même en se trouvant à grande distance du sujet.

Le Mode Single Take quant à lui permet "une multitude de prises de vue en un clic". De sorte que c'est l'intelligence artificielle de l'appareil qui se charge de sélectionner les meilleurs clichés et vidéos, lorsque vous prenez un cliché "au pifomètre" sans vous soucier du cadrage ou autres paramètres.

Vidéo 8K et 5G ready

En effet, la vidéo 8K est pour la première fois à portée de main puisque les trois modèles mettent à la portée de chacun la vidéo en 8K (33 MP). Les vidéos prises en 8K avec les Galaxy S20 pourront directement être mises en ligne sur YouTube, suite à un partenariat entre Samsung et la plateforme vidéo.

La 5G est au coeur de ces appareils, puisque tous les modèles présentés seront 5G ready, et ce dès leur lancement. De quoi télécharger la saison complète d'une série en quelques secondes ou de bénéficier de photos et vidéos en ultra haute-définition pourront, du coup facilement partagées, transférées sur ordinateur ou publiées en ligne. Les Galaxy S20+ 5G et S20 Ultra 5G sont les premiers terminaux compatibles sub-6 et mmWave.

Autonomie, performances et disponibilité

Les Galaxy S20 disposent de 128 Go de stockage (extensibles via carte microSD) pour 12 Go de mémoire vive (8 Go pour les versions 4G).

Ainsi, selon le constructeur, les Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G et S20 5G sont respectivement équipés d'une batterie de 5 000 mAh, 4 500 mAh et 4 000 mAh. Les trois modèles proposent la charge sans fil améliorée ; le Galaxy S20 Ultra 5G dispose quant à lui de la charge ultra-rapide. Les écrans Dynamic AMOLED des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra 5G mesurent respectivement 6,2'', 6,7'' et 6,9''.

Grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz sur les trois modèles, l'affichage est deux fois plus fluide que sur les modèles précédents, et la luminosité accrue de 20%.

Les Galaxy S20 seront disponibles en France dès le 13 mars 2020, en trois couleurs : Cosmic Gray, Cloud Blue et Cloud Pink pour le Galaxy S20, Cosmic Black, Cosmic Gray et Cloud Blue pour le Galaxy S20+ et en Cosmic Black et Cosmic Gray pour le Galaxy S20 Ultra 5G.

Les Galaxy S20 sont disponibles en précommande jusqu'au 8 mars. Pendant cette période, ils seront livrés avec trois jours d'avance par rapport à la date de commercialisation. Toute précommande de Galaxy S20+ et S20 Ultra 5G sera également accompagnée d'une paire de Galaxy Buds+, le casque micro de Samsung.

Les prix varient de 909 euros pour le S20 (4G), à 1359 euros pour le S20 Ultra 5G (Amazon).

[Via Communiqué]