Pokémon Home est disponible sur Nintendo Switch et smartphones, combien ça coûte ?

Une appli pour les gérer tous - après qu'ils aient été attrapés. Voici ce que propose Pokémon Home, nouvelle idée de génie de la Pokémon Company pour que vous chouchoutiez vos créatures de poche en continu.

Et voilà, ce mercredi 12 février 2020, Pokémon Home est arrivé sur iOS, Android et Nintendo Switch.

On rappelle que cette application annoncée en 2019 permet de stocker, grâce à la surpuissance du Cloud, tous les Pokémon récupérés à travers les dernières expériences de la série (Pokémon Let's Go et Épée/Bouclier ainsi que Pokémon GO, plus tard, sans oublier la Pokémon Bank sur 3DS, cas qui nécessitera un abonnement après un mois d'essai gratuit.

Bien évidemment, si l'idée est de stocker et avoir ainsi un oeil sur Pikachu (offert) et ses compagnons, l'échange avec les autres utilisateurs est prévu, histoire de compléter son Pokédex.

L'abonnement Premium coûtera 2,99 euros, 4,99 euros et 15,99 euros respectivement pour 1, 3 et 12 mois sur Switch et 3,49 euros, 5,49 euros et 17,99 euros sur iOS et Android.

Voici les liens pour télécharger Pokémon Home pour smartphones et tablettes :