Nintendo Switch Online : Les jeux NES et Super NES de février 2020 se dévoilent

De temps à autre, sans crier gare, le catalogue rétro de la Nintendo Switch, réservé aux abonnés online, s'enrichit. Les petits nouveaux seront quatre d'ici quelques jours.

Si vous étiez impatients de pouvoir télécharger d'autres classiques des années 80 et 90 sur votre Nintendo Switch, sachez que vous avez une semaine pour vous préparer. Le 19 février prochain, deux jeux Super NES et deux jeux NES feront leur entrée dans la collection Nintendo Switch Online.

Les voici, les voilà :

Pop'n Twin Bee (Super NES)

Smash Tennis (Super NES)

Shadow of the Ninja (NES)

Eliminator Boat Duel (NES)

Ce qui nous fait donc un shoot them up très mignon, un jeu de tennis qui l'est tout autant, un jeu d'action et de plate-forme énergique (sorti chez nous sous le nom de Blue Shadow), et des courses de bateaux. Voilà qui devrait réchauffer un peu les coeurs et les mains pour la fin de l'hiver.

Rappelons que le Nintendo Switch Online propose différents types d'abonnement : mensuel à 3,99 euros, pour trois mois à 7,99 euros et à l'année 19,99 euros, tandis que le familial sur 12 mois s'élève à34,99 euros, et permet jusqu'à 8 comptes d'en profiter.