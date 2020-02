The Last of Us Part II : Jouable à la PAX East, nouveaux visuels et un fond d'écran gratuit

Passé maître dans l'art de créer le désir du fait de sa rareté, The Last of Us Part II continue de jouer avec nos nerfs et nos désirs, en se contentant, non sans une certaine classe, de nous faire saliver.

C'est par l'intermédiaire du PlayStation Blog que le prochain jeu de Naughty Dog se rappelle à notre bon souvenir, par l'intermédiaire de deux nouveaux visuels, qui attestent du changement d'ambiance certain qui attend les joueurs au cours de l'aventure. Si Ellie peut tranquillement jouer de la guitare sur le premier, la situation semble quelque peu compliquée (et éventuellement mortelle) sur le second...

Mais ce n'est pas tout, puisque Sony annonce également en partenariat avec l'éditeur Dark Horse une nouvelle statuette assez logiquement nommée "Ellie avec une machette", comme vous pouvez d'ores et déjà le découvrir dans notre lecteur ci-dessus. pour vous procurer ce bel attrape-poussière, il faudra vous acquitter de la coquette somme de $99,99 à l'ouverture des pré-commandes sur le site de l'éditeur, le 13 mars prochain.

Enfin, tout le monde pourra se réjouir, puisque le constructeur japonais vous offre également un fond d'écran dynamique aux couleurs du jeu. Pour le télécharger, il vous faudra rentrer le code suivant sur le PSN : 9DEK-PKNG-N445. Ne tardez pas trop non plus, car l'offre se terminera le le 11 février... 2021.

Mais si vous pouvez y jouer avant, ne vous privez pas puisque du 27 février au 1er mars, les participants à la PAX East de Boston auront la chance de jouer à "Patrouille", un niveau du début du jeu dans lequel Ellie et Dina s'aventurent aux abords de Jackson pour éliminer des infectés. La démo sera composée d'une heure de gameplay et donnera un petit aperçu de ce qui vous attend dans le jeu complet.

Allez, encore un peu de patience : The Last of Us Part II est toujours prévu pour le 29 mai 2020, exclusivement sur PlayStation 4.