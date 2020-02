Free promet une nouvelle Freebox pour 2020, avec le meilleur de la Ligue 1 en"un clic"

Le journal Les Echos a eu l'opportunité d'interviewer Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad (groupe qui possède Free) qui a pu en dire plus et apporter quelques éclaircissements sur la fameuse prochaine Freebox.

À voir aussi : TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 5 de 2020

Thomas Reynaud a donc annoncé l'arrivée d'une Freebox de "nouvelle génération" pour très bientôt et même plus concrètement "dans les semaines qui viennent" au cours du premier ou second trimestre 2020.

Cette freebox baptisée V8 n'a toutefois pas encore de prix ni de caractéristiques techniques précises.

Je vous annonce que dans les semaines qui viennent, nous lancerons la Freebox V8. Et dès cet été, tout le meilleur de la ligue 1 sera chez Free. Nous proposerons les meilleurs moments de l'intégralité des 380 matchs du championnat en un clic.

Pour le reste, on sait seulement qu'il devrait s'agir d'une box milieu de gamme tournant sous Android TV puisque Xavier Niel en personne le fondateur de Free avait indiqué en mai dernier (2019) vouloir revenir avec "des offres accessibles et transparentes" et "une box qui ne coûte pas des fortunes à fabriquer".