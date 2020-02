Pégases 2020 : La liste des nommés s'affine

Fin janvier, ils étaient cent-vingt. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Enfin, par catégorie. Avant que le cérémonie ne nous annonce les futurs lauréats de sa première édition, la sélection s'est poursuivie avant le vote final.

On le rappelle, la cérémonie des Pégases 2020 aura lieu le 9 mars prochain au Théâtre de la Madeleine, à Paris. Il y sera question d'honorer les meilleurs jeux de l'année passée. Une première liste avait déjà été partagée et a fallu aux 1200 membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo tailler très fort.

En résulte une liste de nommés qui a fichtrement fondu, puisqu'il n'y a plus que trois finalistes par catégorie :

Meilleur jeu vidéo

Meilleur jeu vidéo indépendant

Meilleur jeu vidéo mobile

Rayman Mini

Toko Toko

Dead Cells

Meilleur premier jeu vidéo

Night Call

Un Pas Fragile

Unruly Heroes

Meilleur jeu vidéo étudiant

Aurore

Toxic Pink !

Don't Look

Prix spécial de l'Académie : Au-delà du jeu vidéo

GreedFall

Life is Strange 2

Al-Frequencies

Excellence Visuelle

A Plague Tale : Innocence

The Wanderer : Frankenstein's Creature

GreedFall

Meilleur univers sonore

A Plague Tale : Innocence

Alt-Frequencies

Life is Strange 2

Excellence narrative

NightCall

A Plague Tale : Innocence

Life is Strange 2

Meilleur game design

Crying Suns

Alt-Frequencies

A Plague Tale : Innocence

Meilleur univers de jeu vidéo

GreedFall

Life is Strange 2

A Plaque Tale : Innocence

Meilleur personnage

Un Pas Fragile

A Plague Tale : Innocence

Life is Strange 2

Meilleur service d'exploitation

Dead Cells

Frag Pro Shooter

Just Dance 2020

Meilleur jeu vidéo étranger

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Lemmings : The Puzzle Adventure

Sayonara Wild Hearts

Les Guerriers de Waterdeep

On commence à y voir plus clair et, avec sept citations, A Plague Tale : Innocence semble en parfaite position pour rafler la mise, avec Life is Strange 2, six nominations, en embuscade. Tant que Monster Boy est récompensé, moi, vous savez...

La billetterie professionnelle pour assister à la Cérémonie des Pégases en ligne est les prix sont même coupés en deux pour quelques jours. Le public sera prévenu lorsque les places seront mises en vente.